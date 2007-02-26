فروش بنزین در مرزها بیش از نرخ مصوب ، قانونی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رسیدگی به بندهایی از تبصره های قانون بودجه سال 1384 کشور از سوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ، موضوع فروش بنزین در نقاط مرزی بیش از نرخ مصوب بررسی شد.

براساس بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب تعیین شده است .

رسیدگی ها نشان می دهد که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ، علاوه بر فروش مرزی بنزین با نرخ غیر مصوب ، مابه التفاوت آن را به حساب خزانه واریز نکرده که موضوع از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده که برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد .