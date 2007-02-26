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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۲۷

فروش بنزین در مرزها بیش از نرخ مصوب ، قانونی نیست

هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، فروش مرزی بنزین را بیش از نرخ مصوب فاقد مجوز قانونی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رسیدگی به بندهایی از تبصره های قانون بودجه سال 1384 کشور از سوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ، موضوع فروش بنزین در نقاط مرزی بیش از نرخ مصوب بررسی شد.

براساس بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب تعیین شده است .

رسیدگی ها نشان می دهد که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ، علاوه بر فروش مرزی بنزین با نرخ غیر مصوب ، مابه التفاوت آن را به حساب خزانه واریز نکرده که موضوع از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده که برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد .

کد مطلب 453249

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