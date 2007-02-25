شانتاژ رسانه ای یک روزنامه کویتی درباره خبر حمله اسرائیل به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود تکذیب خبر روز گذشته دیلی تلگراف مبنی بر رایزنی مقامهای رژیم صهیونیستی با آمریکا برای صدور مجوز به منظور اقدام علیه ایران، روزنامه السیاسه کویت با بیان این مطلب به نقل از یک دیپلمات عرب مدعی شد که سه کشور عمان، قطر و امارات با استفاده از حریم هوایی کشورشان توسط هواپیماهای رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران موافقت کرده اند.

این دیپلمات عرب که به واشنگتن سفر کرده، در ادامه گفت : این سه کشور با وجود اینکه از قدرت پاسخگویی کوبنده و اقدامات تلافی جویانه ایران آگاهی دارند با حمله اسرائیل به ایران موافقت کرده اند.

درهمین رابطه یک دیپلمات انگلیسی در گفتگو با السیاسه عنوان داشت : پیش از این نیز ناتو رایزنی های زیادی با مقامهای ترکیه مبنی بر استفاده از خاک این کشور برای حمله به ایران انجام داده است. این مقام انگلیسی در ادامه گفت که ناتو علاوه بر استفاده از خاک ترکیه خواهان استفاده از فرودگاههای این کشور برای حمله به ایران نیز هست.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود: به نظر می رسد ترکیه مانند سال 2003 و در مخالفت با طرح استفاده از خاک این کشور برای حمله به عراق با حمله به ایران هم مخالفت کند.

یادآورمی شود روز گذشته دیلی تلگراف اعلام کرده بود که مقامهای رژیم صهیونیستی در حال مذاکره با کاخ سفید برای صدور مجوز به منظور استفاده از حریم هوایی عراق به منظور حمله به ایران هستند، اما این خبر توسط مقامهای تل آویو تکذیب شد.

درهمین رابطه افرایم سنیه معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل گفته بود :"هرگز چنین درخواستی وجود نداشته است" .

وی این گزارش را به منابع بین المللی نسبت داد که به گفته وی آرزو دارند از معامله مستقیم با ایران طفره روند و (در نتیجه ) گزارشهایی می سازند که ادعامی کنند ما خواهان حمله به ایران برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها هستیم .