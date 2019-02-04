به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در هند، کتاب «Contemporary West Asia – Perspectives on Change and continuity» (ترجمه: آسیای غربی معاصر – چشم اندازی بر تحول و تداوم) با گردآوری و ویراستاری مشترک خانم سوجاتا ایشوریا و آقای مجیب عالم است که در سال ۲۰۱۷ در ۳۲۲ صفحه از سوی انتشارات خصوصی کی. وی. دهلی منتشر شده است.
خانم سوجاتا دانشیار مرکز مطالعات آسیای غربی دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه در دهلی نو است. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی اخد کرد و سپس با بورسیه به دانشگاه هیبرو و با بورسیه آمریکا به مرکز مطالعات اسرائیل دانشگاه برندایس رفت. وی مدتی به عنوان یک محقق به مرکز مطالعات جهانی دانشگاه تهران نیز سفر کرده است. او کتابهای متعددی در حوزه سیاست هند در رابطه با کشور های آسیای غربی نوشته است.
آقای مجیب عالم نیز دانشیار آکادمی مطالعات بین الملل دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی است. او هم دکترای خود را در رشته مطالعات آسیای غربی با گرایش ویژه به مطالعات ترکیه در دانشگاه جواهر لعل نهرو سپری کرده است. وی نیز با بورسیه فرانسه تحقیق و پژوهش خود را در دانشگاه پاریس ادامه داده است. مجیب عالم تاکنون سه کتاب منتشر کرده که عمدتا در حوزه سیاسی ترکیه و بحران عراق نوشته شدهاند.
این کتاب یک تحلیل جامع از پیچیدگیهای تحولات و روند جامعه، دین و سیاست آسیای غرب معاصر را دربر دارد و خلاصهای از ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه با ذکر تداوم آشفتگی آن منطقه را نیز تا حدودی ترسیم میکند. فصلهای مختلف اختصاص یافته به کشورهای خاص، تحولات اخیر تحولات منطقه را بررسی میکنند.
اغلب سرفصلها، بیانگر ظهور سیاستهای اسلام گرایانه و پسا اسلام گرایانه در ایران و لبنان است. شرایط جنگ داخلی حاکم بر عراق، سوریه، یمن و لیبی و همچنین تاثیر قیام و بیداریهای عرب که در سال 2011 در مصر، اردن و عرب آغاز شد نیز در این اثر زیر ذرهبین قرار گرفتهاند. کشورهای خلیج فارس و بررسی تاثیرات پیچیده بین اسلام و دموکراسی در سیاستهای امروز ترکیه نیز یکی از محورهای مطالب این اثر پیشرو است و حتی نویسندگان در برخی از فصلها با محوریت سیاست؛ به تاریخ، مذهب و سیاست خارجه آن کشورها نیز پرداختهاند. انتظار میرود که این کتاب برای پژوهشگران مطالعات آسیای غربی مفید خواهد بود.
عناوین برخی از سرفصل این کتاب به این شرح است:
- پیشگفتار: تحول و تداوم در آسیای غربی؛ توسط خانم سوجاتا ایشوریا و آقای مجیب عالم
- اسلام گرایی و مردم سالاری در جهان عرب پس از بیداری اسلامی؛ از آقای تلمیذ احمد
- شکافی بین سنی و شیعه: چهره درحال تغییر اختلافهای دینی و پیامدها سیاستهای مدرن آن برای جهان عرب؛ از فواد ج. کادم
- اسلام گرایی و پسا اسلام گرایی در ایران؛ از کی. ان. تنیسون
- سیاست اسلام گرایانه و پسا اسلام گرایانه حزب الله؛ از جوزیف علاقه
- مسلک گرایی در عراق پس از 2003م و چالش داعش؛ سوجاتا ایشوریا
- سوریه از شورش تا جهاد؛ از شویتا دیسایی
- جنگ سرد جدید در سوریه؛ از سوکالپا چکروبرتی
- تاثیرگذاری بیداری عرب بر اردن؛ از اندرانی تعلقدار
- بیداری عرب: چشم اندازها و چالشهای خلیج فارس؛ از پریاموادا ساوانت
- تنش طایفهای و استقلال سیاسی در لیبی؛ از عظمیه سلیم
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