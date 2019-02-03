پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش ها پراکنده در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: شدت بارش ها در شهرستان کوهرنگ پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، با عبور موجی از فراز استان، تا روز سه شنبه در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید و بارشهایی پراکنده به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این مدت دماهای بیشینه و کمینه روند کاهشی خواهد داشت و صبح چهارشنبه سردترین صبح هفته جاری انتظار می رود.

وی بیان کرد: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.