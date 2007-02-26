تأثیر 20 درصدی معدل کارشناسی در کنکور کارشناسی ارشد / سوالات 127 کد رشته تستی و 2 کد رشته تستی تشریحی است

دکتر حسین توکلی در گفتگو با مهر در خصوص منابع و سئوالات آزمون کارشناسی ارشد گفت: منابع و سئوالات آزمون در سطح کتاب های مشخص شده و سرفصل گروه برنامه ریزی رشته مربوطه به نحوی که در دفترچه شماره یک درج شده، طراحی شده است.

وی افزود: در 127 کد رشته از 129 کد رشته سئوالات منحصراً تستی بود و در 2 کد رشته سئوالات به صورت تستی و تشریحی خواهد بود.

توکلی یادآور شد: از میان 129 کد رشته امتحانی، آزمون 126 کد رشته در یک جلسه برگزار می شود و آزمون 3 کد رشته شامل مجموعه مهندسی برق، مجموعه ریاضی و مجموعه مهندسی کامپیوتر در دو جلسه برگزار خواهد شد.

وی در خصوص چگونگی دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان و کارت هایی که بر روی شبکه سازمان سنجش قابل مشاهده است، گفت: تصویر کارت های داوطلبان که در شبکه قرار دارد تنها برای اطلاع داوطلبان است و آنها می توانند با کمک کد راهیابی خود تصویر کارت را در شبکه مشاهده کنند.

معاون سازمان سنجش افزود: اصل کارت ورود به جلسه آزمون تنها از طریق برنامه زمان بندی طی دو روز (امروز و فردا) در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان برای ورود به آزمون تنها باید اصل کارت را به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به داوطلبانی که در دو کد رشته محل ثبت نام کرده اند گفت: 45 هزار نفر برای شرکت در 2 کد رشته داوطلب شده اند که باید هر دو کارت ورود به جلسه را از مراکز توزیع کارت دریافت کنند.

توکلی با تأکید بر تمهیدات پیش بینی شده برای تضمین سلامت آزمون کارشناسی ارشد سال 86 گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال 86 بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده برگزار می شود و برای حفظ کیفیت، امنیت و نظم و انضباط آن تمهیداتی در نظر گرفته شده تا این آزمون به موقع با کیفیت مطلوب و امنیت کامل برگزار شود.