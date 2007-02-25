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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۱۳

"و خدایی که در این نزدیکی است" مهمان نوروزی رادیو فرهنگ

برنامه "و خدایی که در این نزدیکی است" با موضوع اسطوره‌ها و جشن ملی در ایام نوروز از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه رادیو فرهنگ برنامه های نوروزی خود را اعلام کرد. برنامه "و خدایی که در این نزدیکی است" روزهای سه شنبه ساعت 16:30 با موضوع اسطوره ها و جشن ملی پخش می شود. "نگاه نو" از دیگر برنامه های این گروه است که هر شب جز جمعه شب ها از این شبکه رادیویی پخش می شود و در آن تجلی طبیعت در اشعار مولوی بلخی مورد بررسی قرار می گیرد.

"از عشق تا شکفتن" نیز ساعت 16:30 روزهای چهارشنبه به ساختار بهار در اندیشه و کلام عرفا و عرفان می پردازد و در ایام نوروز از این شبکه پخش می شود.

کد مطلب 453254

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