به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم تجدید میثاق استاندار تهران، فرمانداران و شهرداران این استان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بعد از ظهر یکشنبه در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم، با برگزاری آیین قرائت زیارت‌نامه برای امام راحل و شهیدان دفاع مقدس و اهدای تاج گل، یاد و خاطره امام خمینی (ره) را گرامی داشتند و با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.