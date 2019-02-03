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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

بعد از ظهر یکشنبه انجام شد؛

تجدید میثاق استاندار وفرمانداران تهران با آرمان‌های انقلاب اسلامی

تجدید میثاق استاندار وفرمانداران تهران با آرمان‌های انقلاب اسلامی

ری- مراسم تجدید میثاق استاندار تهران، فرمانداران و شهرداران این استان با آرمان‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم تجدید میثاق  استاندار تهران، فرمانداران و شهرداران این استان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بعد از ظهر یکشنبه در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم، با برگزاری آیین قرائت زیارت‌نامه برای امام راحل و شهیدان دفاع مقدس و اهدای تاج گل، یاد و خاطره امام خمینی (ره) را گرامی داشتند و با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

کد مطلب 4532547

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