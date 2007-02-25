نخستین بانک جامع پویانمایی ایران افتتاح شد

بانک جامع پویانمایی ایران شامل اطلاعات مربوط به فیلم‌های انیمیشن ساخت ایران، انیماتورهای ایرانی و شرکت‌های تولیدکننده و دست‌اندر کاران این سینما در نخستین‌روز پنجمین جشنواره پویانمایی تهران افتتاح شد.