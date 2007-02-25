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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۲۲

نخستین بانک جامع پویانمایی ایران افتتاح شد

بانک جامع پویانمایی ایران شامل اطلاعات مربوط به فیلم‌های انیمیشن ساخت ایران، انیماتورهای ایرانی و شرکت‌های تولیدکننده و دست‌اندر کاران این سینما در نخستین‌روز پنجمین جشنواره پویانمایی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد اطلاعات این بانک از شش ماه گذشته از طریق فرم اطلاعات فردی، زمینه و نوع فعالیت و نوع تخصص در اختیار انیماتورها و شرکت‌های تولیدکننده فیلم‌های انیمیشن قرار گرفت، جمع‌آوری شده و به مرور زمان تشکیل خواهد شد.

این بانک از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وابسته به معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری راه‌اندازی شده است. در حال حاضر اطلاعات نزدیک به هزار فیلم انیمیشن و همچنین مشخصات انیماتور‌های ایرانی روی سایت اینترنتی این بانک به نشانی www.defc.ir قرار گرفته است. شرکت‌های تولید انیمیشن و انیماتورها می‌توانند با تکمیل این فرم به نخستین بانک جامع پویانمایی تهران بپیوندند.
کد مطلب 453255

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