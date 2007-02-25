رسالت ما پاکسازی جامعه از خرافات است/ سعی کنیم ارزش های واقعی اسلام را عرضه بداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در ناجا در همایس سراسری روحانیون و مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: تاکید ما بر این بود که در سالی که از جانب مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام پیامبر اعظم(ص) مزین شده این همایش را برگزار کنیم زیرا هدف معظم له از این نامگذاری این بود که با توجه به زمینه های قبلی و تهدیداتی که در همه ابعاد و در عرصه بین الملل از سوی استکبار جهانی برای ضربه زدن به اسلام و نماد راستین آن یعنی انقلاب اسلامی وجود داشت بتوانیم از اسلام ناب دفاع کنیم و برای تنزیه چهره پاک و منور پیامبر عظیم الشان اسلام بپاخیزیم و تهدیدها و گستاخی ها را پاسخ بگوییم

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر زمینه ای باشد برای تبیین و تشریح اصول اساسی و متعالی اسلام ناب و اینکه مسلمانان به خود بیایند و این کتاب الهی و قرآن نازله بر سینه مبارک پیامبر (ص) و حقایق آن را که از لسان معصوم برای ما کشف الغنا و تفسیر و تبیین شده به عالمیان عرضه کنند.

نماینده ولی فقیه ناجا با اشاره به سال پیامبراعظم(ص) افزود: ما اولین وظیفه و رسالتی که داریم این است که یکایک ما مخصوصا روحانیون از پیامبر اسلام دفاع کنیم و اگر از می خواهیم پیامبر (ص) دفاع کنیم باید خوب و دقیق او را بشناسیم ، مکتبش را بشناسیم و آن را ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: کسی که دنبال تفقه در دین خود نباشد خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و امروز باید در شناخت و تعمیق دین باوری تلاش وسیعی داشته باشیم و باید جامعه را از خرافات پاک کنیم و سعی کنیم ارزشهای واقعی اسلام را عرضه بداریم و فضای معنوی پاک و قابل تقدیس را حاکم کنیم این وظیفه و رسالت اولیه ما است.

نماینده ولی فقیه در ناجا خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام و پیامبر همیشه به دنبال ضربه زدن به اسلام و اهانت به ایشان هستند و امروز نیز متاسفانه عده ای نادان در داخل به آسیاب دشمن آب می ریزند و خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان اسلام و پیامبر(ص) که نمونه آنها را در دانمارک دیدیم حرکت می کنند.

رحمانی در ادامه ضمن تبیین وظایف سازمان عقیدتی سیاسی افزود: همه ما باید تلاش کنیم از طریق آموزش و تربیت، پلیس مومن، متعهد والا و معتدر بار بیاوریم زیرا تنها پلیسی شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که مکتبی و عملش مبتنی بر آرمانهای امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد.

وی ادامه داد: امروز ما باید بدنبال فناوری ها و نوآوری ها باشیم و اگر نتوانیم خودمان را با علم روز پیش ببریم نمی توانیم موفق باشیم و امروز دیگر نمی توان به شیوه سابق در عرصه دین عمل کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا اظهار داشت: امروز در قریب به 9 هزار کیلومتر از مرزهای ما فقط به صورت یک طرفه امنیت وجود دارد و علیرغم همه تلاشهای نیروی انتظامی ، از سوی بعضی همسایگان ما تلاشی در جهت حفظ و برقراری نظم و امنیت صورت نمی گیرد.

امروز نیروی انتظامی با ایثار و فداکاری وظیفه مرزبانی و امنیت داخلی را به خوبی انجام می دهد و در مقابل همه تهدیدات ایستاده است و با شایستگی نظم عمومی و امنیت اجتماعی را در جامعه به منصه ظهور گذاشته است و با برقراری امنیت اجتماعی ، در جهت تعالی بخشیدن و تقویت ارزشهای اسلامی و دینی تلاش وافر دارد.

لازم به ذکر است ششمین همایش سراسری روحانیون و مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با حضور روحانیون شاغل در ناجا با اهداف ذیل به مدت دو روز در تهران برگزار می گردد.

حجت الاسلام رحمانی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت امام موسی بن جعفر(ع) به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی و همه موالیان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، از مساعدت های فرماندهی و هیات رئیسه ناجا و حضور روحانیون و از تلاش همه دست اندرکاران و مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی در برپایی ششمین همایش سراسری این سازمان در سال پیامبر اعظم(ص) قدردانی کرد.