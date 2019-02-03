به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان عصر یکشنبه در همایش ارتقاء سواد رسانه و نقش رسانه‌ها در تبیین اهداف انقلاب اسلامی به میزبانی تالار همایش‌های اداره بهزیستی دامغان ضمن بیان اینکه بداخلاقی در رسانه به جامعه آسیب می‌زند، ابراز داشت: در بحث معرفت‌شناسی باید خود اصحاب رسانه به پدیده‌های آن توجه و به فرهنگ جامعه نیز نگاه معرفتی داشته باشند.

وی بابیان اینکه سواد رسانه چهارچوب‌های خاص خود را دارد، اضافه کرد: معرفت‌شناسی، شناخت عمیق، ارزش‌شناسی، روش‌شناسی و هستی‌شناسی از مهم‌ترین ملزوماتی است که در رسانه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

امام جمعه دامغان بابیان اینکه شناخت عمیق در رسانه نیز از نکات مهم محسوب می‌شود، ابراز داشت: اگر شناخت وجود نداشته باشد اصحاب رسانه نیز در این مقوله نیز موفقیتی به همراه نخواهند داشت.

حسینیان بابیان اینکه در مملکت دینی و مذهبی باید آیین اسلام و مفاهیم قرآنی را شناخته و به آن توجه کنیم، تصریح کرد: نبود روش مناسب در رسانه به جایگاه آن آسیب وارد می کند که نباید این موضوع مورد غفلت قرار گیرد.

وی بر ضرورت افزایش سواد رسانه ای تاکید کرد و افزود: باید ارزش و حریم‌ها در رسانه مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر انسان باید با سخن گفتن عمیق و خوب ارزش‌ها را در جامعه ترویج دهد.

امام جمعه دامغان گفت: با توجه به اینکه در چهل‌سالگی انقلاب قرار داریم انتظار می‌رود رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای این چهار دهه بیشتر گام برداند و مردم را به حضور در صحنه تشویق کنند.