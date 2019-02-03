فراخوان جذب دانشجو در دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، علاقه‌مندان به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته‌های «شیعه‌شناسی» و «فقه و حقوق اسلامی» می‌توانند بدون شرکت در کنکور سراسری و تنها بر اساس سوابق تحصیلی خود از بهمن‌ماه ۱۳۹۷ تحصیل در دانشگاه ادیان و مذاهب را آغاز کنند.

تحصیل در این رشته‌ها به صورت غیرحضوری خواهد بود و دانشجویان می‌توانند با شرکت در کلاس‌های مجازی به تحصیل خود ادامه دهند.

براساس این گزارش، داوطلبان باید ضمن مراجعه حضوری به دانشگاه تا حداکثر پایان وقت اداری ۱۵بهمن ۹۷ اقدام به ثبت‌نام در رشته مورد علاقه خود کنند.

اصل شناسنامه به همراه یک سری فتوکپی از تمام صفحات، اصل کارت ملی و یک فتوکپی از پشت و روی کارت ملی، مدرک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه (ویژه داوطلبان مرد)، مدرک پایه تحصیلی شامل دیپلم نظام قدیم یا پیش‌دانشگاهی نظام جدید یا کاردانی فنی به همراه یک سری فتوکپی و رسید تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیش‌خوان دولت، ۶ قطعه عکس ۳×۴ و مبلغ ۲۲ هزار تومان بابت هزینه ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مدارکی هستند که داوطلبان باید زمان ثبت‌نام همراه داشته باشند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.urd.ac.ir مراجعه کنند.