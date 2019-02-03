به گزارش خبرگزاری مهر، ترزا می نخست‌ وزیر انگلیس امروز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه ساندِی تلگراف اعلام کرد: لندن در موعد مقرر و بدون تاخیر از اتحادیه اروپا خارج می‌ شود.

نخست‌ وزیر انگلیس در این خصوص گفت: کماکان مصمم هستم تا لندن در تاریخ تعیین شده (۲۹ مارس سال جاری میلادی، ۹ فروردین سال ۹۸) از اتحادیه اروپا خارج شود و تاخیری نیز در این امر روی نخواهد داد.

ترزا می در ادامه افزود: من با ماموریتی تازه ایده‌ هایی جدید و عزمی راسخ برای مذاکرات، به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) باز می‌ گردم.

لازم به ذکر است، یکی از اختلافات اصلی میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر خروج این کشور موسوم به «برگزیت»، چگونگی مدیریت مرزهای زمینی این کشور با ایرلند است. بریتانیا می‌ گوید که به دلایل سیاسی با ایجاد مرز فیزیکی در این منطقه مخالف است.

گفتنی است، در توافق کنون میان ترزا می با اتحادیه اروپا که چندی پیش توسط پارلمان انگلیس رد شد آمده است که برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا محسوب می‌ شود و جمهوری ایرلند، به شکل موقت، انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا باقی می‌ ماند و اجازه نخواهد داشت تا با کشورهای دیگر قرارداد تجارت آزاد امضا کند.

بر اساس این توافق، این وضعیت تا زمان رسیدن به یک پیمان تجاری جامع با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که دفتر ترزا می نخست وزیر انگلیس ساعاتی پیش گزارش‌ها مبنی بر تصمیم این نهاد به برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) را تکذیب کرده بود.

این شایعه نخستین بار از سوی روزنامه «میل آن ساندی» منتشر شد و سخنگوی داونینگ استریت می‌گوید که ۱۰۰ درصد نادرست است.

«میل آن ساندی» پیشتر گفته بود در صورتی که موعد تحقق برگزیت از ضرب‌الاجل ۲۹ مارس (۹ فروردین) بگذرد؛ مشاورین ترزا می احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح خواهند کرد.

گفتنی است پارلمان انگلیس هنوز با طرح‌های پیشنهادی دولت درباره برگزیت موافقت نکرده و با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۲۹ مارس، این احتمال وجود دارد که برگزیت بدون حصول توافق با اتحادیه اروپا حاصل شود که این امر ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد انگلیس خواهد بود.