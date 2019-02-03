بهره برداری از بازارچه دائمی صنایع دستی شهرستان شازند

به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه دائمی صنایع دستی شازند روز یکشنبه و همزمان با سومین روز از دهه فجر توسط استاندار مرکزی و با حضور جمعی از مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.

براساس این گزارش، این بازارچه صنایع دستی در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و در ده غرفه احداث شده که برای ساخت و تکمیل آن دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

همچنین با بهره برداری از این بازارچه که پنجمین بازارچه دائمی صنایع دستی استان مرکزی به شمار می رود، برای ۴۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی صورت گرفته است.

گفتنی است در سومین روز از دهه فجر با حضور استاندار مرکزی و مسئولان استانی و شهرستانی، تعدادی از پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان شازند بهره برداری و یا گلنگ زنی شد.