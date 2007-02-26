به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد نهال در یک میلیون و 140 هزار هکتار از اراضی شهری و روستایی استان کاشته می شود.

وی تصریح کرد: این نهال‌ها در گونه‌های غیرمثمر و مثمر شامل اقاقیا، گردو، بید، سرو نقره‌ای، سرو خمره‌ای، ارغوان ، زبان گنجشک، توت و سنجد و متناسب با اقلیم استان تولید شده است.

وی گفت: دراین هفته معابر‪ ۶۰‬روستای استان به‌وسعت ‪ ۳۴۰‬هکتار با همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی روستایی ومردم درختکاری می‌شود.

وی افزود: تاکنون بیست دستگاه اجرایی برای درختکاری ‪ ۸۰۰‬هکتار از اراضی استان اعلام آمادگی کردند و نهال‌های تولیدی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

مظفری اضافه کرد: در مجموع نهال‌های توزیعی بین مردم و دستگاه‌های دولتی استان در سطح یک میلیون و ‪ ۱۴۰‬هکتار از اراضی استان کاشت خواهد شد.

وی برگزاری گردهمایی علمی آبخیزداری ، اعطای سند مراتع ، بهره‌برداری از طرح‌های آب و خاک، همایش حفاطت قانونی از عرصه‌های طبیعی و مسابقات مختلف را از جمله برنامه‌های هفته منابع طبیعی استان مرکزی عنوان کرد.