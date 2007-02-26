به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد نهال در یک میلیون و 140 هزار هکتار از اراضی شهری و روستایی استان کاشته می شود.
وی گفت: دراین هفته معابر ۶۰روستای استان بهوسعت ۳۴۰هکتار با همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی روستایی ومردم درختکاری میشود.
وی افزود: تاکنون بیست دستگاه اجرایی برای درختکاری ۸۰۰هکتار از اراضی استان اعلام آمادگی کردند و نهالهای تولیدی در اختیار آنان قرار میگیرد.
مظفری اضافه کرد: در مجموع نهالهای توزیعی بین مردم و دستگاههای دولتی استان در سطح یک میلیون و ۱۴۰هکتار از اراضی استان کاشت خواهد شد.
وی برگزاری گردهمایی علمی آبخیزداری ، اعطای سند مراتع ، بهرهبرداری از طرحهای آب و خاک، همایش حفاطت قانونی از عرصههای طبیعی و مسابقات مختلف را از جمله برنامههای هفته منابع طبیعی استان مرکزی عنوان کرد.
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