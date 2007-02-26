اعمال قانون استفاده از کمربند ایمنی جدی تر می شود

سرهنگ رضا علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در شهرها و شهرستانهای استان تهران، کرج بیشترین آمار استفاده از کمربند ایمنی را دارد و این فرهنگ در بین مردم این شهرستان تقریبا به حالت نهادینه درآمده است.

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی کرج افزود: اعمال قانون در خصوص استفاده از کمربند ایمنی در طول مدت مذکور بیشتر به حالت ارشادی بوده و دو میلیون راننده متخلف در این زمینه راهنمایی و ارشادی شده اند.

علیدوستی خاطر نشان کرد: شهرهایی که از فرهنگ و تمدن شهری برخوردارهستند نسبت به فرهنگ های ترافیکی انعطاف بیشتری دارند و سریعتر قوانین را اعمال می کنند اما در شهرهای حاشیه ای مقاومت در بکارگیری قوانین به خصوص استفاده از کمربند ایمنی بیشتر است.

وی یادآور شد: در سال آینده قانون استفاده کمربند ایمنی به شکل جدی تری اعمال می شود و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.