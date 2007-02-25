فرهنگسرای ملل میزبان برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه یک اعلام کرد در این نمایشگاه بیش از 60 اثر نقاشی، خوشنویسی، پوستر، عکاسی، نگارگری و نقاشیخط برگزیده هنرمندان تهرانی با موضوع هنر عاشورایی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه آثار برگزیده هنر عاشورایی به همت معاونت امور هنری وزارت ارشاد، اداره کل ارشاد استان تهران، سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا شده و علاقمندان می‌توانند برای بازدید از آن به تهران، بزرگراه صدر، میدان پیروز، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه، فرهنگسرای ملل مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22671718 و پست الکترونیک melal@fxm.ir تماس بگیرند.