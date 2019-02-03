اجرای ۲۰ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سمنان/۲۶قبضه سلاح سرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسماعیل حداد دباغی عصر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات فرماندهی انتظامی سمنان بابیان اینکه طی دی‌ماه امسال برای ارتقای امنیت اجتماعی ۲۰ طرح در استان به اجرا درآمد، ابراز داشت: این طرح‌ها طی ۴۲ مرحله انجام شد که بر اساس آن اقدامات پلیس طی ۴۲ مرحله در سطح کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و یگان‌های امدادی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: پیشگیری از انواع سرقت‌ها، پاک‌سازی مناطق آلوده و جرم خیز، تشدید مبارزه با مواد مخدر، تأمین نظم و امنیت مدارس و مقابله با قاچاق کالا و ارز از جمله طرح‌هایی بود که توسط نیروی انتظامی استان سمنان انجام شد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان سمنان بابیان اینکه طی دی‌ماه امسال ۲۶ قبضه سلاح سرد و ۹ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف‌شده است، ابراز داشت: در مدت مذکور با همکاری نیروی انتظامی تعدادی فشنگ، یک هزار و ۵۲۴ عدد قرص ترامادول، بیش از ۹۱ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی و ۱۱ لیتر متادون شناسایی شد.

حداد در ادامه تصریح کرد: کشف بالغ‌بر ۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲۰۰ راس احشام غیرمجاز، ۲۵ تن چوب قاچاق، دو هزار و ۳۰۰ دستگاه باطری و شارژر گوشی تلفن همراه قاچاق نیز از دیگر کشفیات یگان‌های زیر مجموعه پلیس پیشگیری استان به شمار می‌رود.

وی بابیان اینکه عبور و مرور خودروها و جلوگیری از رفتارهای پرخطر نیز از جمله موارد تحت نظر پلیس استان سمنان است، اضافه کرد: علاوه بر کشفیات ذکرشده در اجرای این طرح ۲۲۷ دستگاه خودرو و ۵۱۰ دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان سمنان بابیان اینکه طی مدت مذکور ۵۸۴ اخلالگر نظم و امنیت جامعه دستگیر شدند، افزود: طی دی‌ماه امسال ۵۶۵ فقره پرونده در همین راستا تشکیل و تحویل مراجع قضایی شده است.