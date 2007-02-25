دادگاه عالی بوستن به ساخت بزرگترین مسجد منطقه رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستن گلاب، ساندرا ال هملین قاضی این دادگاه عالی این پرونده را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت که باید تا 30 روز پس از فروش زمین این دادخواست ارائه می شد درحالی که 16 ماه پس از تاریخ فروش زمین ارائه شده است.

انجمن اسلامی بوستن در نظر دارد در این زمین بزرگترین مسجد نیوانگلند را به همراه یک مدرسه و مرکز فرهنگی بنا کند، اما اجرای این پروژه به واسطه مشکلات مالی و مناقشه ایجاد شده افراد متعصب درباره زمین به تعویق افتاده است.

تاکنون 12 میلیون دلار صرف این پروژه شده و انجمن اسلامی بوستن امیدوار است 2 میلیون دلار دیگر برای اتمام پروژه ساخت مسجد بخشی از مدرسه اسلامی جمع کند.

قرار است این مدرسه اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان سال آتی فعالیت خود را آغاز کند.

انجمن اسلامی بوستن در سال 1981 تأسیس شد و در راه حفظ هویت اسلامی مسلمانان منطقه فعالیت می کند.