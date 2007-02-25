  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۲

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور خبر داد:

تصویب اعتبار ویژه پژوهشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

تصویب اعتبار ویژه پژوهشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

طرح اختصاص اعتبار ویژه پژوهشی به تصویب شورای آموزشی دانشگاه پیام نور رسید تا 600 عضو هیات علمی و 550 دستیار این دانشگاه با آسودگی بیشتر و با موانع پژوهشی کمتر به امر پژوهش مشغول شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فراهانی صبح امروز در جشنواره تقدیر از پژوهشگران نمونه و پدیدآورندگان آثار علمی پژوهشی برتر دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه پیام نور به منظور تشویق پژوهشگران اساتید و مولفان که در خلق آثار جدید تلاش کرده و فعالیت می کنند تصمیم به برگزاری جشنواره تقدیر این افراد گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تالیف و ترجمه کتاب، تولید محتوای الکترونیکی و سی دی های آموزشی، انتشار مقالات علمی پژوهشی و ISI معتبر و انجام طرح های پژوهشی از جمله بخش هایی است که پژوهشگران برتر آن تقدیر شدند.

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور ادامه داد: مجمعوعه افرادی که برای تقدیر از میان اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه  انتخاب شدند 69 نفر در چهار حوزه است.

فراهانی تاکید کرد: در سال آینده سعی خواهد شد تا این جشنواره در ابعاد کاملتر برگزار شده و از مدیران برتر پژوهشی و دانشجویانی که پایان نامه درسی برتر داشته اند و کسانی که فعالیت برجسته در تاسیس مراکز رشد و کارآفرینی داشته اند نیز تقدیر شود.

کد مطلب 453271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها