تصویب اعتبار ویژه پژوهشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فراهانی صبح امروز در جشنواره تقدیر از پژوهشگران نمونه و پدیدآورندگان آثار علمی پژوهشی برتر دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه پیام نور به منظور تشویق پژوهشگران اساتید و مولفان که در خلق آثار جدید تلاش کرده و فعالیت می کنند تصمیم به برگزاری جشنواره تقدیر این افراد گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تالیف و ترجمه کتاب، تولید محتوای الکترونیکی و سی دی های آموزشی، انتشار مقالات علمی پژوهشی و ISI معتبر و انجام طرح های پژوهشی از جمله بخش هایی است که پژوهشگران برتر آن تقدیر شدند.

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور ادامه داد: مجمعوعه افرادی که برای تقدیر از میان اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب شدند 69 نفر در چهار حوزه است.

فراهانی تاکید کرد: در سال آینده سعی خواهد شد تا این جشنواره در ابعاد کاملتر برگزار شده و از مدیران برتر پژوهشی و دانشجویانی که پایان نامه درسی برتر داشته اند و کسانی که فعالیت برجسته در تاسیس مراکز رشد و کارآفرینی داشته اند نیز تقدیر شود.