مردم اراک نگران تامین میوه شب عید نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الله سهرابی استاندار اراک در جلسه تنظیم بازار استان مرکزی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت بازرگانی موظفند با نظارت لازم دراجرای طرح نوروز نسبت به‌شناسایی متخلفین اقدام، و زمینه خدمت رسانی بهینه به مردم را فراهم آورند.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید در مسیر حرکت خود شتاب کنند تا استان با مشکل مواجه نشود، افزود: فعالیت برای تامین بدون دغدغه میوه شب عید مردم از آغاز شده است و مسئله ای در انتهای مسیر نباید کار را دچار خدشه کند.

وی تصریح کرد: با حمایت ازبخش خصوصی بسیاری از مشکلات تامین میوه شب عید قالب حل است به شرطی که هماهنگی لازم در بین دستگاه‌های ذیربط مهیا باشد.

معاون سازمان بازرگانی استان ‌مرکزی نیزگفت: خرید اقلام شب عید توسط عاملین این سازمان در شهرستان‌ها انجام‌ گرفته، در صورتی که قرار بر تامین اعتبار از سوی بانک‌ها بوده است.

محمدجواد قربانیان افزود: به منظور تسهیل شرایط لازم برای فروش میوه‌ شب عید در هراستان، سهمیه استان‌های کشور با اعتبار خود اصناف خریداری شده ‌است.

وی اضافه ‌کرد: مهمترین مشکل پیش روی استان‌مرکزی در تامین شب عید نداشتن محل نگهداری برای ذخیره این اقلام است که امیدواریم با همکاری مسئولان مربوطه حل شود.