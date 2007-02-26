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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۴

معاون استاندار استان مرکزی:

مهندسان بسیجی برای تولید علم تلاش کنند

معاون استاندار و رئیس سازمان بسیج مهندسین استان مرکزی گفت: مهندسان بسیجی برای تولید علم در کشور تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی رضا نوربهشت روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز مهندس که در تالار ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار شد، افزود: دشمن قصد دارد تولید علم را در کشور محدود کند اما ما باید با تلاش همه جانبه دشمن را در این زمینه ناکام کنیم.

 

دکتر محمد غفاری - مدیر ارتباطات و اطلاعات وزارت ارتباطات و اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز اطلاعات نقش بسزایی در توسعه کشورها داشته و همه به ویژه مدیران باید خود را به سلاح دانش مجهز کنند.

وی افزود: در هزاره سوم و قرن 21 به کسی بیسواد می گویند که نتواند یاد بگیرد و یاد دهد که محور این امر نیز دستیابی به اطلاعات است.

غفاری اظهار داشت: امروز باید به جای بهره گیری از توان جسمی و فیزیکی از قوه فکر واندیشه کمک گرفت و بر دانش خود اضافه کرد.

 

در پایان این مراسم که توسط سازمان بسیج مهندسان سپاه منطقه مرکزی برگزار شد از 5 مهندس برتر استان تقدیر شد.

کد مطلب 453274

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