شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور که دیروز به ریاست دکتر محمد رضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، تکلیف شرکت ملی نفت ایران در خصوص هزینه کردن یک درصد از ارزش نفت خام برای توسعه گاز رسانی شهری و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروهای CNG مورد رسیدگی قرار گرفت.

طبق اعلام روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند (ذ) از تبصره (11) شرکت ملی نفت ایران موظف بوده که از محل سهم هفت و سه دهم درصدی خود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مبلغ را هزینه نماید.



رسیدگی به عملکرد این بند نشان می دهد که ، شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه گاز رسانی شهر و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروهای CNG فقط معادل سه دهم درصد (3/0 % ) از ارزش نفت خام تولیدی از محل سهم هفت و سه دهم درصدی خود را بدون مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت نموده که از این بابت هفت دهم درصد معادل 5.034.879.000 هزار ریال کمتر در نظرگرفته شده است که موضوع عدم رعایت میزان مقرر در این بند و عدم مبادله موافقتنامه ، در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی خواهد شد.

لازم به ذکر است که ارزش یک درصد نفت خام تولیدی در یک سال بالغ بر 760 میلیون دلار بوده است.