شهرداری از روند رسیدگی به زباله های بیمارستانی رضایت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود کرباسیان امروز در همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران که در سازمان مجامع بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد ، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی گفـت: در شرایطی که توسعه هر روز ادامه دارد ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری می یابد و هیچکس نمی تواند نسبت به تخریب و اثرات آن بر شهرها بی توجه باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: انواع آلودگی ها در کلانشهرها وجود دارد که یکی از آنها تولید 7700 تن زباله در روز و تاثیر آن در کلانشهر تهران است.

کرباسیان با اشاره به فعالیتهای شهرداری در راستای فراهم آوردن شهری سبز گفت: برای بهبود وضعیت آلودگی هوا فضای سبز را به میزان 5 هزار هکتار ایجاد کردخ ایم که قلمرو تهران را حفظ می کند و همچنین تعداد پارکها ا نیز از 200 پارک به 1400 پارک افزایش یافته است ، که این اقدامات در شرایطی که قیمت زمین در تهران ظرف 10 روز رشد بی رویه می کند بسیار مشکل بوده است.

وی افزود: جلوگیری از تخریب منابع نیز در دستور کار شهرداری است و امیدواریم در طرح جامع تفضیلی جدید جایگاههای خدماتی ، فضای سبز، صنوف، و غیره مشخص شوند که در این راستا جداسازی صنایع آلوده به صورت شهرک های خارج از تهران در دستور کار شهرداری است و شهرک خاوران و تالاب بهرام از جمله شهرک هایی هستند که در حال مکان یابی برای آنها هستیم.

کرباسیان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه ساماندهی قنات های تهران اظهار کرد: بیش از 530 قنات در تهران شناسایی شده اند و چون ما تا به حال به آنها مانند نعمت نگاه نکرده ایم موجب زحمت شده اند و در این راستا باید با آب گردانی که در آنها انجام می شود موجبات طراوت شهر را فراهم کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 200 قنات فعال در تهران وجود دارد گفت: در سال 86 جهش جدی در این کار صورت می گیرد که آموزش در این زمینه اولین گام در این راستاست.

کرباسیان با اشاره به اهمیت بحث مدیریت پسماندها افزود: به حداقل رساندن پسماندها و حداکثر کردن بازیافت برای استفاده مجدد از زباله ها بسیار حائز اهمیت است و تفکیک زباله از مبدا به عنوان اولین گامی بوده است که با ایجاد 22 ایستگاه بازیافت در تهران برای این کار انجام شده است.

وی افزود: پسماندهای خشک امسال 19 درصد را به خود اختصاص داده اند که پیش بینی می شود این عدد در سال آینده به 36 در صد برسد.

کرباسیان در ادامه گفت: این اقدامات از نظر اقتصادی بالغ بر364 میلیارد ریال ارزش افزوده و کاهش هزینه داشته است و 5200 فرصت شغلی در تهران ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه 70 درصد از شهروندان تحت پوشش آموزش چهره به چهره قرار گرفته اند افزود: آشنایی پیمانکاران با مسائل زیست محیطی و دور شدن از طریقه سنتی آغاز شده است و از اسفند ماه سال گذشته نیز 122 ناحیه تهران آماده مکانیزه سازی شد اما هم اکنون تحت مدیریت واحد در آمده ولی هنوز به انتهای راه نرسیده ایم.

کرباسیان در ادامه افزود: در حال حاضر 50 هزار مخزن زباله در تهران داریم و 300 پیمانکار سنتی را تجمیع و به 9 پیمانکار تبدیل کرده ایم.

وی با بیان اینکه روزانه 96 میلیون متر مکعب رفت و روبل شهری انجام می شود گفت: 90 درصد مردم از وضعیت فعلی راضی هستند و فرهنگسازی در مردم ایجاد شده و در این راستا به تدریح ایستگاههای بین راهی زباله حذف و مستقیم به کهریزک خواهند رفت.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه گفت: سالیانه 60 میلیارد تومان هزینه برای جمع آوری زباله می شد که این هزینه ها بسیار کمتر شده و امیدواریم که با اصلاح واحدهای پردازش نیمه صنعتی در این زمینه نیز اقدامات خوبی انجام شود.

وی از طراحی سلول دفن بهداشتی با ظرفیت 500 هزار متر مکعب با همکاری دانشگاهها خبرداد و گفت: بهسازی کهریزک و ایجاد کمر بند سبز در سال 86 از برنامه های شهرداری است و امیدواریم بتوانیم مشکل 120 هزار متر مکعب شیرآبه زباله ها را بر طرف کنیم.

کرباسیان با بیان اینکه در زمینه گاز متان 50 چاه اکتشافی خواهیم زد ، در مورد انتقال کهریزک اظهار کرد: برای این کار باید قضای بهتری بیابیم و در زمینه دفن بهداشتی زباله طراحی هایی انجام واقداماتی شده است.

وی از وضعیت رسیدگی به زباله های بیمارستانی ابراز نارضایتی کرد و افزود: در حال حاضر از 6 هزار واحد درمانی در شهر تهران ، روزانه 70 تن زباله بیمارستانی جمع آوری می شود که باید به صورت بهداشتی دفن شوند و همه ارگان های ذیربط باید همکاری کرده و این مشکل را به کمک هم به سرانجام برسانند.