بانوان کرمانی مدال آور پارالمپیک مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان یکشنبه شب در نشست عمومی شورا که همراه با تجلیل از زهرا نعمتی و عشرت کردستانی مدال آوران پارالمپیک بود، گفت: این دو بانو، از افتخارات کرمان و کرمانی‌ها هستند.

محمد فرشاد با بیان اینکه این ورزشکاران موفق الگوی جامعه هستند و شورا و شهردار تصمیم گرفتند از این دو بانو تقدیر کنند تا جامعه بداند که نمایندگان آنها در این دو نهاد، به فکر و یاد آنها و نیز قدردان زحمات‌شان هستند.

فرشاد گفت: زهرا نعمتی قهرمان پارالمپیک که اولین مدال طلای ارزشمند پارالمپیک در این رشته را برای ایرانیان به ارمغان آورد و به سازمان ملل رفت، جمله‌ ارزشمندی در این سازمان عنوان کرد که باید الگو قرار گیرد و آن این بود که «هرگز تسلیم معلولیت خود نشوید».

وی با اشاره به جمله دیگر وی که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و ثبت شد مبنی براینکه «ورزش یکی از بهترین روش‌های توانمندسازی معلولان در تمام دنیاست: افزود: نعمتی بازیکن برتر سال ۲۰۱۴ از سوی کمیته‌ پارالمپیک است که اولین نشان طلای این دوره از رقابت‌ها را دریافت کرد.

وی به عشرت کردستانی به عنوان دیگر ورزشکار قهرمان ایران که کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته است نیز اشاره کرد و گفت: خانم کردستانی پرچم‌دار کاروان ایران در پارالمپیک ریو ۲۰۱۶، از جانبازان منطقه شلمچه جنگ تحمیلی و از افتخارات جامعه ما هستند.

فرشاد تصریح کرد: این لوح تقدیر برای قدردانی و سپاس از این دو بانوی قهرمان به آنها اهدا می‌شود تا بدانند افتخارات آنها هرگز فراموش نمی‌شود.

شهردار کرمان هم در این نشیت ضمن تبریک مجدد و تقدیر از این دو ورزشکار مدال آور کرمانی، گفت :این بزرگواران ثابت کردند که که معلولیت محدودیت نیست و پرچم ایران را در جهان برافراشتند.

سید مهران عالم زاده ضمن ابراز خرسندی از افتخار آفرینی کرمانیان در جهان و معرفی کرمان به جهانیان، گفت:جای خرسندی و افتخار است که فاطمه نوروزی مادر خانم زهرا نعمتی از بازنشستگان شهرداری کرمان است.

در نشست عمومی شورا از زهرا نعمتی و عشرت کردستانی مدال آوران پارالمپیک از سوی شورای شهر و شهردار کرمان تقدیر شد که به دلیل نبودن زهرا نعمتی، لوح تقدیر وی به مادر این قهرمان فاطمه نوروزی اهدا شد.