محمدتقی ابوالقاسمی پژوهشگر تاریخ درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی ابوالقاسمی فرزند سید شرف الدین از روحانیون گیلان در سال 1309 در شهر رشت دیده به جهان گشود . وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در سال 1329 راهی تهران شد و دو سال بعد به دلیل مبارزات سیاسی ، چند ماه را در زندان ساواک گذراند .

او در سال 1338 مدرک لیسانس الهیات را از دانشسرای تربیت معلم دریافت کرد و به عنوان دبیر و مدرس در دانشگاه آزاد رشت و دانشگاه گیلان به تدریس مشغول شد .

این پژوهشگر عرصه تاریخ صاحب چندین کتاب تالیفی است از جمله : دانشنامه کاوه ، برگی از تاریخ سیاسی اسلام ، تاریخ و جغرافیای طالقان ، مردم و سرزمین گیل و دیلم ، گیلان از آغاز تا مشروطیت و آخرین میراث اسماعیلیه در ایران .

پیکر سید محمدتقی ابوالقاسمی ساعت 10 صبح فردا از باغ رضوان تا سلیمان داراب رشت تشییع و در جوار آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی به خاک سپرده می شود .