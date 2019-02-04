به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه چهارمحال و بختیاری در پی توجه به بخش تولید است، عنوان کرد: توسعه بخش تولید در بخش کشاورزی و صنعت زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری سرعت توسعه چهارمحال و بختیاری را شتاب می دهد.

وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی موجب افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری می شود

وی تاکید کرد: ورود سرمایه گذار به استان چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و توسعه سایر بخش ها می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران از مهمترین برنامه های مدیریتی در سطح استان است، بیان کرد: یک سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری جذب شده است که در نقش مهمی در راه اندازی پروژه های بزرگ در سطح استان دارد.

تحریم های دشمن مانع توسعه چهارمحال و بختیاری نشده است

وی عنوان کرد: تحریم های دشمن مانع توسعه چهارمحال و بختیاری نشده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه صادرات از چهارمحال و بختیاری در حال انجام است، تاکید کرد: طی ۹ ماه گذشته بیش از ۵۸ میلیون تن انواع محصولات تولیدی از چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در این استان از مهمترین برنامه های دولت است، بیان کرد: دولت تسهیلات ویژه ای برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اختصاص داده است.