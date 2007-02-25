به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تاکید اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات کشور و در اجرای سیاست های رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه سال 1384 و کاربردی کردن این گزارش، هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور در جلسات متعددی با حضور دادستان، مستشاران و به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات کشور تشکیل و بندها و جزءهای تبصره های قانون بودجه سال 1384 را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

نظر به تأکید مقام معظم رهبری و ضرورت بهره برداری به موقع نمایندگان مجلس در مراحل تصویب قانون بودجه سال 1386 کل کشور از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ارسال به موقع این گزارش می تواند گام مهمی در نظارت مالی و محاسباتی و تنقیح و تصویب قوانین و تصویبنامه ها و آئین نامه ها باشد.

در پنجمین جلسة هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور روز گذشته 46 بند دیگر از تبصره های قانون بودجه سال 1384 مورد رسیدگی و پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عمومی به تصویب رسید.

بندهای (پ) و (چ) از تبصره (1) بندهای (ب ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( س ) ، ( ش ) ، ( ط) ، ( غ) ، ( ک) از تبصره (2) . بند (ث) از تبصره (3) . بندهای ( الف ) ، ( ث) ، (خ) از تبصره (6) . بند (ح) از تبصره (8) . بند (د) ، (ژ) ،(س) از تبصره (9) . بند (الف) ، (ب) از تبصره (10) . بند (پ) ، (ث) ، ( ذ) ، (ژ) ، (س) از تبصره (11) . بند (ت) ، (ث) از تبصره (12) . بندهای (الف) ، (ث) ،(ج) ، (چ) از تبصره (14) . بندهای (الف) ، (ث) ، (ح) ، (خ) ، ( د) ، ( ذ) ، (ژ) ، (ص) از تبصره (15) . بندهای (ب) ، ( ث) و (ج) از تبصره (16) . بندهای (پ) و (ث) از تبصره (17) . بند(چ) از تبصره (18) . بندهای (الف) و (ب) از تبصره (19) و بند (د) از تبصره (20) از جمله بندهایی بود که در نشست 8 ساعته روز گذشته هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.