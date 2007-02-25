تلاش غرب برای کاهش اختلافات بر سر موضوع هسته ای ایران / خودداری واشنگتن از صحبت آشکار درباره ماهیت تحریمهای جدید علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد : کشورهای انگلیس ، چین، فرانسه ، آلمان، روسیه وآمریکا یکبار دیگربا هم در مورد برنامه هسته ای ایران مذاکره می کنند.



این گزارش می افزاید : دوماه پس از اولین دورتحریمها درباره برنامه هسته ای ایران، گروه 1+5 باید هم اکنون درباره چگونگی پاسخ به ضرب الاجل 60 روزه برای ایران مبنی بر اطاعت از درخواستهای شورای امنیت تصمیم گیری کنند .



طبق گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران درخواستهای مطرح شده درقطعنامه 1737شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته است.



درمقابل چنین تصمیمی ، آمریکا، فرانسه و انگلیس اعلام کرده اند که شوری امنیت سازمان ملل باید یکبار دیگر موضوع ایران را دردست گیرد و تحریمهای جدیدی را درباره برنامه هسته ای ایران اعمال کند .

شورای امنیت سازمان ملل ممکن است اوایل هفته جاری نشستی را درباره مسئله هسته ای ایران برگزار کند.



آمریکا اصراردارد که شورای امنیت باید فشاربرتهران را ادامه دهد. واشنگتن همچنین ازصحبت آشکار درباره ماهیت تحریمهای جدید علیه ایران درمیان مذاکرات دشواربا شرکایش خودداری کرده است . چین و روسیه که هر دو از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند درماه دسامبر بی میلی خود را برای اعمال فشار برایران نشان دادند.



دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا روزگذشته دراسترالیا گفت : همه گزینه ها درباره ایران همچنان روی میز قراردارد.

با وجوداین اظهارت ، کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا اصراردارند که تمرکز برروی دیپلماسی خواهد بود و دولت آمریکا نیز بر اهمیت جبهه واحد دربرخورد با ایران اصراردارد .



کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه (4 اسفند) ضمن اینکه اعلام کرد جامعه بین المللی باید برای حل موضوع هسته ای ایران موضع واحدی را دنبال کنند ابراز امیدواری کرد که روسیه از دومین قطعنامه شورای امنیت ساز مان ملل درباره ایران حمایت کند .