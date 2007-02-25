طراحی موتور جدید ماهواره ای برای کاهش مصرف سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از این موتور در سیستم های ماهواره ای زمینه انجام ماموریت های طولانی مدت فضایی را با صرف هزینه های کمتر و امکان حمل بار بیشتر فراهم می سازد.

مخزن بار ماهواره هایی که از موتور "جورجیا تک" استفاده می کنند، سبک تر است. همچنین این تجهیزات امکان مانور ماهواره ها در مدار را افزایش می دهد و توانایی آنها را در سوخت رسانی به سیستم های دیگر بالا می برد.

نیروی هوایی آمریکا مسئولیت تامین هزینه اجرای پروژه "جورجیا تک" را برعهده دارد.

این موتور جدید به واحدهای کنترل کننده زمینی امکان می دهد تا سیستم های عملیاتی موتور را براساس نیازهای فوری ماهواره ها تنظیم کنند.

بنا بر گزارش "اسپیس دیلی"، این موتور به سیستم نیروی محرکه یون کارآمد مجهز است. اتم های گاز گزنون به درون محفظه تخلیه تزریق می شوند. این اتم ها به یون ها تجزیه شده و یون های گزنون را تشکیل می دهند.

در مرحله بعد الکترون های سبک با استفاده از میدان مغناطیسی با فشار وارد شده و یون های سنگین به وسیله میدان الکتریکی در فضا رها می شوند. این مراحل سرعت ماهواره ها را به حداکثر میزان ممکن افزایش می دهند.

سیستم موتوری جدید در حال حاضر برای مصارف نظامی کارآیی دارد و ارائه آن به بازار نیاز به صرف زمان بیشتر و انجام آزمایشات تکمیلی است.