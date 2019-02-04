اظهار نظر عضو ارشد حماس درباره محور گفتگوهای سیاسی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس درباره محور دیدارهای اعضای این جنبش با مقامات مصری در قاهره اظهارنظرهایی را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی تأکید کرد که گفتگو در خصوص پرونده آشتی ملی از جمله مهمترین محورهایی است که هیأت حماس در جریان دیدار با مقامات قاهره به بررسی آن خواهد پرداخت.

این مقام حماس همچنین از گفتگو در خصوص توافق آرام سازی غزه با رژیم صهیونیستی، به عنوان یکی دیگر از محورهای دیدارهای مقامات حماس با مسئولان قاهره، یاد کرد.

گفتنی است، پیشتر هیأتی از حماس به ریاست اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش وارد قاهره شده بود.