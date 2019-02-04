برگزاری برنامه«چهل سال همدلی در آیینه اقوام ایلام» طی دهه فجر

عمران خودآموز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت کارگروه فرهنگی هنری ستاد بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب را بر عهده دارد که در این زمینه با همکاری دستگاه های متعددی که در استان وجود دارد، این برنامه ها اجرایی می شوند.

وی افزود: مهمترین رویداد هنری استان که در ایام الله دهه فجر روی می دهد اکران همزمان آثار سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.

وی تصریح کرد: به رغم این که ما هنوز نتوانستیم سینمای ایلام را احیا کنیم اما اکران فیلم های فجر در سینما فرهنگ ایلام در مجتمع فرهنگی ارشاد از دوازدهم تا هیجدهم بهمن ماه هر روز در سه سکانس انجام می شود.

خودآموز افزود: همچنین ویژه برنامه کاملا متنوع و با نشاط تحت عنوان «چهل سال همدلی در آیینه اقوام ایلام» داریم، این ویژه برنامه شامل برنامه های موسیقی، نمایش طنز، جشن نشاط و شادی در تمام شهرستان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد با کمک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آموزش و پرورش استان یک گروه سرود ۶۰۰ نفره را برای اجرای سرود آماده کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ایلام افزود: همچنین با گروه های موسیقی مقامی و محلی استان برای اجرا در تمامی مناطق استان هماهنگ شده است.

وی افزود: در ایلام نیز در کنار نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب، برنامه های زنده بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه ها از جمله حوزه هنری و میراث فرهنگی و شهرداری ایلام است.