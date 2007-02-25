سال آینده هیچ فرد محکوم به دیه در زندان نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسدالله جولائی گفت: با تاکیدات و با همکاری خداپسندانه دولت و مجلس مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جهت آزادسازی زندانیان محکوم به دیه ناشی از تصادفات و صدمات غیر عمدی اختصاص یافت که عملی بی سابقه و بسیار موثر است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه در کشور نیم میلیون نفر به صورت حرفه ای به کار رانندگی اشتغال دارند گفت: متاسفانه تعداد زیادی از این افراد فاقد بیمه شخص ثالث و یا حتی گواهینامه هستند که در صورت تصادف به هیچ عنوان قادر به پرداخت هزینه های مربوطه نیستند.

وی با ارائه آماری در خصوص رانندگان محکوم به دیه در استان هرمزگان گفت: ۸/۷ درصد از این افراد بیمه نامه نداشته و ۴۱ درصد هم فاقد گواهینامه بودند که این آمار واقعاً تکان دهنده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور ، مرگ سالانه ۳۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادف را هشداری جدی خواند و افزود: الزام کلیه خودروها به داشتن بیمه شخص ثالث در حال حاضر در قالب یک لایحه بسیار منسجم در اختیار مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم هرچه سریعتر تصریح شود.

جولائی ، استفتاهای صورت گرفته توسط ستاد دیه درخصوص حکم شرعی زندانی کردن بدهکاران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: هیچ مرجع و عالمی این کار را شایسته ندانسته و از جمله آیت ا... شاهرودی همواره تاکید دارند که زندان برای معسرین خلاف دین اسلام است.

رئیس ستاد دیه کشور به موضوع تامین منابع مالی لازم جهت ستاد دیه اشاره کرد و گفت: سالانه میلیاردها تومان از طریق جشن های گلریزان توسط افراد خیر به امر آزاد سازی زندانیان اختصاص می یابد اما این ستاد همچنان نیازمند توجه افراد نیکوکار است.

وی با اشاره به اینکه مجلس مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان را فقط برای محکومین به دیه تصویب کرده است گفت: برای آزادی سایر زندانیان مالی از جمله بدهکاران چک به غیر از کلاهبرداری ، مهریه و سایر بدهی های مالی منابع ستاد به هیچ عنوان کافی نیست و خیران باید به کمک زندانیان بشتابند.

جولائی همچنین از آموزش مسائل قانونی مربوط به اسناد مالی، مهریه و مقررات رانندگی جهت کاهش میزان این قبیل حبس ها به عنوان یکی از راهبردهای ستاد دیه یاد کرد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی کتب متناسبی تهیه شده و برای آموزش دانش آموزان و سوادآموزان از آنها استفاده می شود.