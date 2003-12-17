برگزيدگان نخستين جشنواره پژوهشهاي برتر عشاير معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري هشتمين دوره هفته پژوهش هاي برگزيده عشايري در حوزه هاي اقتصاد و نظامهاي بهره برداري، جامعه شناسي، مردم شناسي، تاريخ، برنامه ريزي و توسعه، آموزش و ترويج، كشاورزي و منابع طبيعي و جغرافيا انتخاب و معرفي شدند.

در حوزه اقتصادي و نظامهاي بهره برداري، بررسي بهره وري عوامل توليد در توليدات دامي عشاير ايلهاي هداوند، مغان، كرد بچه و قشند، پايان نامه كارشناسي ارشاد پرويز رحيم پور "بررسي بهره وري عوامل توليد در توليدات دامي عشاير ايلات شاهسون، قشقايي، كلهر، كوهي و طوايف مستقل استان تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد فرهاد مشير غفاري مشتركا رتبه اول را به دست آوردند.

همچنين رضا نيكدخت از دانشگاه شيراز با پژوهش سازنده هاي موثر بر پايداري نظام ها دامداري سنتي شهرستان فيروزآباد نفر دوم ومهندس كوهستاني به عنوان نفر سوم معرفي شدند.

در حوزه جامعه شناسي، سيامك زند رضوي با پژوهش "موانع موثر بر مشاركت مردم در حفظ منابع طبيعي تجديد شونده حوزه آبخيز كوشك و سياهكو"، رتبه اول، عبدالرحيم اقشاري با پژوهش "بررسي علل اسكان و شيوه هاي ساماندهي در طايفه دره شوري ايل قشقايي" رتبه دوم و احمد مدد پور با پژوهش فرايند نوسازي و پيامدهاي آن در شهرستان سردشت از سال 1300 تا 1379 شمسي" و اسفنديار غفاري نسب با پژوهش "پويش نوسازي و دگرگوني در ايل سرخي: مطالعه موردي طايفه دهداري " مشتركا رتبه سوم را كسب كردند.

در حوزه مردم شناسي، هيات داوران هيج يك از آثار رسيده را شايسته رتبه اول ندانستند، ولي فرهنگ تطبيقي گويش بختياري از محسن مرادي و بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي زنان با تاكيد بر زنان عشاير همدان از مهدي محمدي مشتركا رتبه دوم را كسب كردند. همچنين در اين حوزه، افشين داورپناه با پژوهش "بررسي مردمشناسي موسيقي در فرهنگ بختياري، مطالعه موردي فرهنگ موسيقي ايلات بختياري" حائز رتبه سوم شد.

نقش ايل قشقايي در تحولات سياسي ايران از پايان جنگ جهاني دوم تا كودتاي 28 مرداد 1332 شمسي، تاريخ ايلات لرستان و تاريخ آموزش و پرورش عشايري استان كرمان، به ترتيب با پژوهش منصور نصيري طيبي، كامران عاروان و آموزش و پرورش استان كرمان نفرات اول تا سوم حوزه تاريخ شدند.

در حوزه برنامه ريزي توسعه، هيچ يك از آثار رتبه اول را به دست نياوردند. صمد مغاني با پژوهش بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از اسكان عشاير در شهرستان كليبر و ارائه الگوي مناسب براي حل آنها و محمد توكلي با پژوهش اثرات مديريت قرق در احياي قسمتي از حوزه آبخيز سد شهيد رييس علي دلواري استان بوشهر مشتركا به عنوان رتبه دوم انتخاب شدند. همچنين حسن گل مرادي آدينه وند با پژوهش تعيين گزينه هاي تهيه كشت و دام براي عشاير اسكان يافته، مطالعه موردي دشت بكان رتبه سوم حوزه برنامه ريزي و توسعه را كسب كرد.

حوزه آموزش و ترويج، حوزه ديگري بود كه هيات داوران هيچ يك از آثار ارسالي را شايسته رتبه اول ندانستد. در اين حوزه، پژوهش بررسي شاخص هاي بهداشت و سلامت در جمعيت قشلاق استان اردبيل از دكتر همايون صادقي بازرگان رتبه دوم و بررسي نيازهاي آموزشي بهره برداران مراتع در استان آذربايجان غربي از حبيب داد آفريد رتبه سوم را كسب كردند.

بررسي مباني فرهنگ و مرتع داري در بين گله داران البرز شرقي، رساله دكتراي حسين باراني Pastoralists Participation and Policy رساله دكتراي محمدحسين عمادي مشتركا رتبه اول پژوهش در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي را كسب كردند.

" تحليل شبكه تعاملي ترويج اثر بخش براي توسعه پايدار منابع طبيعي" از غلامحسين حسيني نيا و "واكاوي شبكه ارتباطي كنشگران نظام و اطلاعات مرتع داري در پايداري اكوسيستمهاي مرتع در شرايط خشكسالي" از شهرام مقدس فريماني به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم حوزه كشاورزي و منابع طبيعي را كسب كردند.

در حوزه جغرافيا هيج يك از آثار، حائز رتبه اول تشخيص داده نشد. در اين حوزه حسن دارابي با پژوهش مكان يابي بهينه سكون گاههاي عشايري شهرستان بجنورد رتبه دوم را كسب كرد و عباسعلي حيدري نسب با پژوهش اثرات اقتصادي و اجتماعي تخريب مراتع ييلاقي ايل قشقايي (سميرم) و عليرضا شاه حسيني با پژوهش كوچ نشيني در دامنه هاي جنوبي البرز (محدوده استان سمنان) مشتركا حائز رتبه سوم پژوهش در حوزه جغرافيا شدند.