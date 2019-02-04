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۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۴

انهدام مواضع داعش در استان صلاح الدین

انهدام مواضع داعش در استان صلاح الدین

مرکز اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق از انهدام مواضع داعش در استان صلاح الدین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، مرکز اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور موفق شدند در جدیدترین عملیات خود مواضع تشکیلات تروریستی داعش را در استان صلاح الدین هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مشترک فرماندهی عملیات صلاح الدین موفق شدند مواضع تروریستهای داعشی را در منطقه العلم واقع در این استان هدف قرار دهند.

روز گذشته نیز یک منبع امنیتی اعلام کرده بود که جنگنده های ارتش عراق یکی از مواضع داعش را در منطقه جبل مکحول واقع در استان صلاح الدین منهدم کردند.

کد مطلب 4533044

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