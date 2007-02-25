ماموریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعمیق همکاری دانشگاه و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده عصر امروز در مراسم آغاز به کار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سخنانی سامانه علم و فناوری کشور را دارای دو چهره متضاد خواند و اظهار داشت: یک چهره حاکی از وفور نیروی انسانی باهوش و با استعداد و بلندپرواز، زیرساخت های نسبتا توسعه یافته آموزشی، رشد فزاینده شاخص تولید علم در مقیاس جهانی و دستاوردهای غرورآفرین در برخی زمینه های علمی و فناوری است که از ارزش ها و فرهنگ متعالی اسلامی فروغ می گیرد و از پیشینه دانش و تمدن این مرز و بوم رنگ می پذیرد.



واعظ زاده خاطرنشان کرد: چهره دیگر بهره وری اندک نیروی انسانی و منابع مادی، گسست مزمن میان پژوهش های علمی و نیازهای اجتماعی، فقدان راهبردهای ملی، عدم تناسب ساختارها و غیره را نمایان می سازد که گرد 200 سال رکود عقب افتادگی از کاروان علم و تمدن را بر خود دارد.

وی افزود: تعبیر واقع بینانه از این دو چهره متمایز و بلکه متضاد آنست که در دوران گذار از عقب ماندگی به توسعه یافتگی و در نقطه عطف به دوران طلایی علم و تمدن اسلامی-ایرانی قرار گرفته ایم به شرط آنکه باتدابیر علمی و تلاش های جدی به استفاده از فرصت ها بپردازیم.

معاون رئیس جمهور به آفات بوستان علم ایران اشاره کرد و گفت : در کشور فقط اندکی از شکوفه های زیبای علم به میوه های آبدار و شیرین فناوری تبدیل می شود و کمتر از آن به بازار می رسد و چون شهد حیات بخش در شریان های اقتصاد و اجتماع جاری می شود وبه تولید کالا و خدمات دانشی منجر می گردد.



وی افزود : از این روست که بنیاد مبارک نخبگان با رهنمود مقام معظم رهبری تاسیس شده و خدمتگزاری به مهمترین رکن توسعه علمی و برترین مزیت نسبی کشور را از طریق رفع موانع فعالیت نخبگان، بستر سازی برای ارتقا تلاش های آنان و ادغام این تلاش ها در دل جریان های علم و فناوری برای خدمت به توسعه پایدار کشور بر عهده گرفته است.



واعظ زاده ادامه داد : نخبگان با پیشگامی در مسیر این جریان ها که از جمله در اجرای طرح های مربوط به فناوری های کلان ملی شکل می گیرند هم خود به رشد و تعالی باز هم بیشتر و رضایت خاطر ناشی از اثر بخش بودن دست می یابند و هم به صورت عادلانه و قانونمند از معیشت و رفاه مناسب برخوردار خواهد شد.

وی ماموریت معاونت علمی فنا وری رئیس جمهور را کمک به اثر بخش نمودن علم در جامعه و بهره گیری از دستاوردهای علمی در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی خواند که از آن به همکاری دانشگاه و صنعت تعبیر می شود.



واعظ زاده با بیان اینکه برای این منظور تا کنون اقداماتی از طرف دانشگاه و صنعت انجام شده است افزود : مسئله اینجاست که بسیاری از ملزومات این همکاری خارج از حوزه اختیارات نظام آموزش عالی و تحقیقات یا صنعت به مفهوم خاص آن است.



وی افزود : مثلا نظام استانداردهای اجباری و ترجیحی، مقررات واردات و صادرات، سامانه اطلاعات رسانی و تبلیغات در خصوص کالاها و خدمات تولیدی در کشور خارج از این حوزه قرار دارد. در حالیکه تاثیر ایجاد تحول و بهبود در آنها کمتر از اقدامات اصلاحی در دانشگاه و صنعت نیست.



معاون علمی فناوری رئیس جمهور نصریح کرد : وظیفه معاونت است که ضلع سوم مثلث دانشگاه، صنعت و دولت را در سطح عالی اجرایی تکمیل کند و همکاری دانشگاه و صنعت را در سطح گسترده و عمیق تری فراهم آورد.



وی از مهمترین اقدامات برای تحقق همکاری های دانشگاه و صنعت را مباشرت فعال هر سه این بازی گران در تمامی مراحل چرخه نوآوری از بررسی و تعریف مسئله مورد پژوهش تا حل مشکل و تولید و بازاریابی کالا و خدمات برشمرد .

واعظ زاده گفت : ماموریت دیگر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پشتیبانی و راهبری طرح های مربوط به توسعه، تولید، کسب و انتقال فناوری های کلان در سطح ملی است و این امر با استفاده از همه توانایی های علمی، مالی و مدیریت کشور و به طور فرا بخشی انجام می شود.



وی اعلام کرد: در پیشبرد امور مربوط، مرزهای اداری و تشکیلاتی مانعی بشمار نخواهند رفت و از هر امکان موجود در قوه مجریه با صلاحدید و دستور رئیس جمهور و با استفاده از اختیارات هیات دولت استفاده خواهد شد.



معاون رئیس جمهور افزود : برای این منظور ساختاری متشکل از سیاستگذاری، راهبری و نظارت علمی متمرکز و با مشارکت نخبگان و برنامه ریزی و اجرایی توزیع شده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی استفاده می شود و همچنین در جهت تامین منافع ملی از همکاری های بین المللی نیز بهره برداری لازم بعمل می آید تا در مدت زمان مشخص بر شمار معینی از این فناوری ها مسلط شویم و آنها را در کشور بکار گیریم.

واعظ زاده در پایان با بیان اینکه ماموریت های یاد شده در ارتباط و تعامل نزدیک با هم و تحت مدیریتی واحد باید محقق شوند اعلام کرد : رئوس این برنامه ها تدوین و به رئیس جمهور تقدیم شده است ، مشروح آنها نیز با رایزنی با نخبگان ومدیران وکارشناسان کشور تهیه و با کمک دستگاه های ذیربط اجرا خواهد شد.



وی تاکید کرد : ساختار های موجود در ریاست جمهوری شامل بنیاد ملی نخبگان، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و غیره که تحت نظر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار گرفته اند وتجارب مفید آنها نقش مهمی در این امر خواهند داشت.