جامعه پزشکی با «نمکی» موافق است/ کنایه به سخنرانی روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی نوبخت عضو کمیسیون بهداشت در موافقت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.

وی گفت: بنده در اعتراض به گروگان گرفتن جسد ملت در بیمارستان ها از کار کناره گرفتم. فکر می کردم حق ملت بیش از این است که به آنها بگوئیم چون پول ندارید باید از بیمارستان بروید.

عضو کمیسیون بهداشت ادامه داد: تا اینکه آقای روحانی آمدند و برنامه طرح تحول سلامت را ارائه دادند و ما گفتیم کمک می کنیم،در صورتی که سهم سلامت در GDP افزایش یابد، می توان این طرح را عملی کرد.

نوبخت تاکید کرد: معتقد بودیم هدف این طرح خوب است و باید کمک کنیم این کشتی از این دریا عبور کند.

نوبخت اظهارداشت: کشتی در حال حرکت بود که کاپیتان اعلام کرد سوخت کافی نیست. می خواهم شرمنده مردم نباشم به همین جهت امروز کاپیتان کشتی در حال عوض شدن است.

وی با بیان اینکه نمکی به عنوان معاون وزیر بهداشت می تواند ما را از این گرداب نجات دهد، اظهارداشت: جامعه پزشکی نیز باید برای عبور از این دریا به ما کمک کند.

عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه اگر پرونده سلامت الکترونیکی شود در مصرف دارو صرفه جویی خواهد شد، افزود: در ۵۰ سال طبابتم نشنیده بودم کسی بگوید زینت النسخه، زینت الدعا شنیده بودم که وقتی دارو می نویسیم بگوئیم الشفاءعندالله.

نوبخت در پایان تاکید کرد: جامعه پزشکی با حضور وی در وزارت بهداشت موافق است.