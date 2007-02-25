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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۲

نمایشگاه بزرگ تجسمی در دو روز 150 میلیون فروخت

نمایشگاه بزرگ تجسمی در دو روز 150 میلیون فروخت

در دو روز نخست برپایی نمایشگاه بزرگ سال گروه هنری "هفت نگاه" در فرهنگسرای نیاوران 140 تابلو نقاشی، مجسمه و تابلو خوشنویسی با قیمت تقریبی 150 میلیون تومان به فروش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین نرخ آثار فروخته شده از 80 هزار تا 9 میلیون تومان بوده است. عادل یونسی شش تابلو و  مهدی سحابی و گلناز فتحی پنج اثر خود را در دو روز نخست برپایی نمایشگاه بزرگ سال روزهای چهارم و پنجم اسفندماه فروختند. در میان آثار سحابی چهار پرنده چوبی او به فروش رسیده که هر یک از آنها از 250 تا 700 هزار تومان قیمت داشت.

آثار گلناز فتحی که نقاش جوان است نیز با میانگین 5/2 میلیون تومان به فروش رسید. از سیدمحمد احصایی و هانیبال الخاص هر یک سه اثر فروخته شده و از جمع هنرمندان باسابقه چون محمد جوادی پور، یعقوب عمامه پیچ، محمدابراهیم جعفری، شهلا حبیبی، احمد وکیلی، مریم سالور، جلال شباهنگی، سیدمهدی حسینی، حسین محجوبی و خرمی نژاد هر یک دو اثر خریداری شده، اما گرانترین اثری که تا امروز به فروش رفته به نصرت اله مسلمیان تعلق دارد که بانک اقتصاد نوین آن را 9 میلیون تومان خرید.

همین خریدار اثر آیدین آغداشلو را به قیمت پنج میلیون تومان خریداری کرد. آغداشلو مشغول آماده کردن اثر دیگری برای این نمایشگاه است که تا چند روز آینده روی دیوار نگارخانه فرهنگسرای نیاوران خواهد رفت. همچنین گلناز قدیری، شاهو بابایی، علی مشهدی الاصل و ... نیز هر یک با فروش سه چهار اثر بیانگر استقبال فراوان مردم به آثار نقاشان جوان است.

هفت نگاه، فروش بزرگ سال آثار تجسمی، تا 18 اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (ایام تعطیل 14 تا 19) از این آثار دیدن نمایند.

کد مطلب 453307

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