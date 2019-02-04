انتقاد اردوغان از سکوت آمریکا در خصوص پرونده خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه از آنچه آن را بی‌عملی و سکوت ایالات متحده در قبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی، نامیده انتقاد کرده‌ است.

اردوغان به شبکه دولتی تی‌آرتی گفته که قادر نیست سکوت آمریکا در پی قتل خاشقجی را درک کند.

رئیس‌جمهوری ترکیه می‌گوید: قتل صورت گرفته، بی‌رحمی صورت گرفته و به همین خاطر ما می‌خواهیم همه‌ چیز روشن شود. قتل خاشقجی یک قتل معمولی نیست.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در مهر ماه سال جاری پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول به‌دست تیم ویژه‌ای که برای قتل اعزام شده بود، کشته شد.

عربستان برای مدتی اساسا وقوع هر اتفاقی در کنسولگری را رد کرده و می‌گفت خاشقجی از محل خارج شده‌ است اما سپس پذیرفت او «در جریان نزاع» جان خود را از دست داده‌ است. در نهایت و پس از فشارهای بین‌المللی ریاض اعلام کرد خاشقجی به‌قتل رسیده‌ است.

پس از این قتل اتهامات زیادی حتی از سوی برخی چهره‌های جمهوریخواه و نزدیک به رئیس‌جمهوری آمریکا مانند سناتور گراهام، مستقیما متوجه «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی، شد، اما ریاض هرگونه دخالت ولیعهد سعودی در جریان قتل را رد کرده‌ است.

مقامات دولت آمریکا در مواردی مسئله قتل خاشقجی را با مقامات سعودی مطرح کرده‌اند و گفتگوهایی در این زمینه انجام شده‌ است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، گفته‌است او مخالف تحریم تیم رهبری عربستان سعودی‌ است چرا که ریاض یک متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است.

ترامپ در تاریخ ۲۹ آبان ماه اعلام کرد که ایالات متحده شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند حتی اگر محمد بن سلمان، از طراحی قتل جمال خاشقجی، مطلع بوده باشد.