به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت متعهد شده است تا خودرو موضوع قرارداد را بدون افزایش قیمت و مطابق با شرایط مندرج در قرارداد تحویل کند. متن اطلاعیه شرکت بشرح ذیل است:

«اطلاعیه»

احتراماً در راستای اطلاعیه‌های منتشره قبلی شرکت صنعت خودرو آذربایجان مبنی بر اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیرات مستقیم آن بر صنعت خودرو و لاجرم به تعویق افتادن ایفای تعهدات، ضمن تقدیر وسپاس از بردباری مشتریان در همراهی و همیاری، بدینوسیله این شرکت با درنظرگیری جوانب و راهکارهای جدید در تامین و پشتیبانی قطعات اولیه تولید ، برنامه زمان بندی تحویل الباقی تعهدات را باستحضار می‌رساند:

توضیحات:

۱- قیمت مندرج در قرارداد با مشتری قطعی است.

۲- محاسبه سود مشارکت وفق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ معادل سود سپرده برابر نظام بانکی (۱۸ درصد) است.

۳- محاسبه سود انصراف حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی است.

۴- جبران خسارت تاخیر در تحویل خودرو معادل سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه است.