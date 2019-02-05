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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۲

جدول زمان‌بندی تحویل تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان اعلام شد

جدول زمان‌بندی تحویل تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان اعلام شد

شرکت صنعت خودرو آذربایجان، با انتشار اطلاعیه‌ای جدول زمان‌بندی تحویل خودروهای معوق خود را اعلام کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت متعهد شده است تا خودرو موضوع قرارداد را بدون افزایش قیمت و مطابق با شرایط مندرج در قرارداد تحویل کند. متن اطلاعیه شرکت بشرح ذیل است:

«اطلاعیه»

احتراماً در راستای اطلاعیه‌های منتشره قبلی  شرکت صنعت خودرو آذربایجان مبنی بر اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیرات مستقیم آن بر صنعت خودرو  و لاجرم به تعویق افتادن ایفای تعهدات، ضمن تقدیر وسپاس از بردباری مشتریان در همراهی و همیاری، بدینوسیله این شرکت  با درنظرگیری جوانب و راهکارهای جدید در تامین و پشتیبانی قطعات اولیه تولید ، برنامه زمان بندی تحویل الباقی تعهدات را باستحضار می‌رساند:

توضیحات:

 ۱- قیمت مندرج در قرارداد با مشتری قطعی است.

 ۲- محاسبه سود مشارکت وفق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ معادل سود سپرده برابر نظام بانکی (۱۸ درصد) است.     

 ۳- محاسبه سود انصراف حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی است.

۴- جبران خسارت تاخیر در تحویل خودرو معادل سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه است.

کد مطلب 4533119

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