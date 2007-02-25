تاسیس معاونت علمی و فناوری یک تصمیم انقلابی است/ صیانت از نیروهای فکری و خلاق بزرگترین وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعداز ظهر امروز در مراسم آغاز به کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه سه عرصه در دستور کار ما و این معاونت است، گفت: عرصه اول ساماندهی تولید و هدایت فناوری های جدید است و در این زمینه کارهای خوبی اتفاق افتاده ولی باید آنها را متمرکز کرد و انتظار این است که با تاسیس این معاونت جهش های فوق العاده ای اتفاق بیافتد که با سرعت مرزهای علم و فناوری را پشت سر بگذاریم.

وی عرصه دوم را ارتباط بین دانشگاه و صنعت دانست و گفت: تلاش های گسترده ای در دنیا و برنامه های زیادی برای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده اما انعکاس نیازهای کشور به دانشگاه برای چاره اندیشی فقط بخش کوچکی از علم تولیدی در دانشگاه ها به کمک امور زندگی مردم و کشور می آید.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه اگر در دانشگاه ها توان اساتید و استعدادهای دانشجویان با هم گره بخورد به سرعت می توانیم مسائل کشور را حل کنیم، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از دانش تولیدی دانشگاه ها در کشور جاری نمی‌شود و باید ارتباط دانشگاه با صنعت سامان پیدا کند زیرا ما هنوز نتوانسته ایم به یک حرکت پایدار برسیم وارتباطات موردی است.

وی افزود: سالانه هزاران دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شود که اگر هر سال 10درصد پایان نامه ها مربوط به مسائل کشوری باشد، مقدار زیادی از گره ها باز خواهد شد و اگر توان علمی دانشگاه هی کارهای اجرایی را حمایت نکنند، کار قابل توجهی صورت نمی گیرد .

احمدی نژاد عرصه سوم را عرصه نخبگان نامید و گفت: بنیاد نخبگان وجود دارد اما بار سنگین این مسئولیت بر دوش معاون اول رئیس جمهور است که کارهای زیاد این معاونت باعث شده در این زمینه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشیم، زیرا بنیاد نخبگان در پیچ و خم اولیه کار گرفتار است.

وی ادامه داد امروز صیانت از نیروی فکری و انسان های خلاق بزرگترین عملی است که باید انجام دهیم و در این زمینه تصمیم گرفته شد در نهاد ریاست جمهوری معاونت مستقلی به نام علمی وفناوری تشکیل شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته تشکیل این معاونت به این معنا نیست که کار در عرصه های دیگر متوقف شود بلکه این معاونت باید آن کارها را پشتیبانی و طراحی های جدید ارائه دهد و خلاءها را پرکند.

وی با بیان اینکه برای انجام این مسئولیت دکتر واعظ زاده در نظر گرفته شده است، گفت: سفارش من به وی این است که در این کار اجرایی باید مقاوم باشد زیرا اصلاح ساختار بروکراتیکی که روی هم انباشته شده حوصله و مقاومت می خواهد که باید با دقت، درایت، تدبیر و حدالامکان با سرعت انجام شود.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در مسابقه علم و فناوری کسی رعایت کسی را نمی کند، گفت: باید عناصر کارآمد و صاحبنظر را دعوت کرد و این معاونت در سطح گسترده تماس علما ، نخبگان و صنعت را گسترده کند که هر چه این تماس گسترده تر و عمیق تر باشد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کشور تاثیر گذار تر است.

وی خاطر نشان کرد: ما در سیستم اجرایی مشکلات فراوانی داریم که عمده اینها تعصب دستگاهی و دور شدن از نگاه های کلان است. البته شرایط امروز ما بهتر از هر زمان دیگری است زیرا جمهوری اسلامی در اوج اقتدار و ملت ایران در اوج بیداری و کار خلاق و سازنده است.