هیچ مانعی در توسعه مناسبات ایران و آفریقا وجود ندارد / دخالت نیروهای بیگانه در منطقه عامل تعمیق سوء تفاهمات است

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین دیدار وزیر امور خارجه کنیا با ذکر اهمیت متنوع نمودن همکاری های تجاری، سیاسی و تجاری کنیا گفت : ایران یکی ازمهمترین مولفه درمراودات کنیا است و امیدواریم از رهگذر اجلاس چهارمین کمیسیون مشترک، راهکارهای اجرایی نمودن اراده سیاسی دو کشور در توسعه مناسبات تدوین و به موقع اجرا گذاشته شود.

وزیر امورخارجه کشورمان نیززمینه گسترش مناسبات را مهیا خواند وبا اشاره به سیاست خارجی ایران درقبال آفریقا گفت: وزارت امور خارجه پروژه همکاری بیشتر با آفریقا را با جدیت دنبال می کند و هیچ مانعی در این راه وجود ندارد.

وی تلاش برای ایجاد ثبات درمنطقه آفریقا را درراستای این خط مشی دانست ودخالت نیروهای بیگانه در بحران های منطقه را عامل تعمیق سوء تفاهمات خواند.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه سیاست کاربرد زور توسط آمریکا در عراق را بی نتیجه ارزیابی کرد و افزود: مردم عراق از سقوط صدام خوشحال شدند اما سیاستهای غلط آمریکا در این کشور شیرینی سقوط استبداد را به کام مردم تلخ کرده است.

وی بحث شیعه و سنی در عراق را ساخته و پرداخته بیگانگان معرفی نمود و ضمن حمایت از وحدت ملی و سرزمینی عراق، از اشغال و عدم ثبات در این کشور به عنوان معضل اساسی نام برد.

متکی راه حل پرونده صلح آمیزهسته ای ایران را درگرو مذاکره وبه رسمیت شناختن حق ایران بر اساس مفاد NPT دانست و خاطر نشان کرد: آماده گفتگو در این زمینه هستیم.