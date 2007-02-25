" سردارو" مربی دروازه بانهای تیم فوتبال امید شد

به گزارش خبرنگارمهر، از سوی وینکو بگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان ، فرانو سردارو مربی اهل کرواسی به عنوان مربی دروازه بانهای تیم امید انتخاب شد و از روز گذشته کارخود را در تیم امید آغاز کرد.



پیش از این بهروزسلطانی بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس کارآماده سازی دروازه بانهای تیم امید را برعهده داشت .



سوشا مکانی ، محسن فروزان و علیرضا حقیقی سه دروازه بان تیم امید هستند که از این پس تمرینات آماده سازی خود را زیرنظر سردارو دنبال خواهند کرد. سردارو پیش از این درتیم فوتبال فولاد خوزستان همکار وینکوبگوویچ بوده است .



