به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کشیش های مسیحی و فعالان مذهبی آمریکا امروز با حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دیدار و گفتگو کردند



خاتمی در این دیدار با بیان اینکه دو ملت ایران و آمریکا از عقلانیت و شعور برخودار هستند گفت: دولت آمریکا با اشغال عراق اشتباهات بزرگی را مرتکب شد که تنها نتیجه این اقدام هم توسعه فرهنگ رادیکالیزم بود.



خاتمی گفت: آمریکا مغرورانه تمام نظرات خیر خواهانه را رد کرد و امروز منطقه شاهد است که صدام نیست ولی تروریسم و ناامنی در عراق وجود دارد ؛ آمریکا مشکلات زیادی در منطقه ایجاد کرده است و افراط گرایی را افزایش داده است.



رئیس جمهور سابق کشورمان افزود: امیدوارم مسئله هسته ای ایران با تدبیر پیگیری و حل شود و بحران جدیدی در منطقه به وجود نیاید چون هر بحرانی به ضرر خاورمیانه ، ایران و آمریکا خواهد بود.



خاتمی تصریح کرد : مذاکره حسن نیت می خواهد و پیش شرط ندارد، دولت آمریکا باید همانند ملتش شجاعانه و خردمندانه برای حل مشکلات راه حل پیدا کند.



رئیس موسسه بین المللی گفت گوی فرهنگها و تمدنها تاکید کرد: در آغاز هزاره سوم با ناامنی در جهان روبرو هستیم. این ناامنی فقط در افغانستان، عراق و فلسطین نیست بلکه واشینگتن، لندن، مادرید در معرض آن هستند.



خاتمی افزود: در جهان به هم پیوسته ، امنیت نیز به هم پیوسته است و باید به عنوان مقوله جدید آن را پذیرفت و در مقابل آن احساس مسئولیت کرد.

همچنین در ابتدای این دیدار نماینده"کشیش های مسیحی و فعالان مذهبی آمریکا " گفت: ما به ایران آمدیم تا مراتب تاسف خود را نسبت به اقداماتی که از سوی آمریکا درباره ایران انجام شده است نظیر تلاش برای سرنگونی دکتر مصدق ،حمایت از رژیم شاه و صدام ابراز کنیم ؛ ملت ایران ملت بزرگی است و امیدواریم گام های اساسی را در جهت نزدیک شدن دو ملت برداریم.