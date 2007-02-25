وزیر خارجه اسبق فرانسه با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بروجردی در این دیدار با تشریح تاریخچه نزدیک به نیم قرن فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران و مشارکت کشورهای غربی با ایران در این عرصه پیش از پیروزی انقلاب توقف نابهنگام این همکاری ها پس از انقلاب اسلامی را علیرغم قانونی و شفاف بودن این فعالیتها نشانه نگاه سیاسی غرب به این موضوع و موجب بی اعتمادی و بدبینی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملکرد این کشورها توصیف کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های فن آوری هسته ای را مرهون استعدادها و ظرفیت های داخلی کشورمان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به صراحت بند چهار NPT مبنی بر مشروع و قانونی بودن حق کشورهای عضو این معاهده برای بهره مندی از این فن آوری برای مقاصد صلح جویانه، منطق ایجاد می کند که غرب به این حقوق احترام گذارده و آن را بپذیرد.

وی همچنین تعلیق داوطلبانه فعالیت های هسته ای به مدت دو ونیم سال،ارائه گزارش 1030 صفحه ای در ارتباط با مجموعه فعالیت ها، پذیرش بازرسی های مکرر و فراوان و اجرای داوطلب پروتکل الحاقی از سوی دولت ایران علیرغم عدم تصویب آن ازسوی مجلس شورای اسلامی را نشانه حسن نیت کشورمان و به منظور تقویت اعتماد سازی توصیف کرد و اظهار داشت: علیرغم همه این اقدامات، کشورهای غربی کارنامه خوبی برای قضاوت نسبت به عملکردشان از سوی جمهوری اسلامی ایران بر جای نگذاشته اند.

بروجردی در ادامه با اشاره به پایان پذیری دیرباز و سوختهای فسیلی با طبیعی خواندن حق یک ملت برای فراهم نمودن ظرفیت های لازم به منظور تولید انرژی جهت نسل های آینده خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن اصرار و تاکید بر تداوم فعالیت های هسته ای خویش برای مقاصد صلح آمیز در چارچوب مقررات بین المللی همچنان برای برداشتن گامهای بیشتر جهت اعتمادسازی از جمله مذاکره و پذیرش نظارت های بیشتر بر مجوعه فعالیت ها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی کامل دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه با یادآوری پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انجام کنسرسیوم و همکاری های مشترک و حضور سایر کشورها و شرکتهای خارجی در پروسه غنی سازی اورانیوم ضمن استقبال از مشارکت فرانسه در این عرصه آن را مسیری منطقی و اعتمادساز و راهی معقول برای خروج از بن بست این بحران توصیف کرد.

در ادامه این دیدار، رولاند دوما وزیر خارجه اسبق فرانسه اندیشه برخورداری نسل های آینده از منابع انرژی ازجمله انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را با توجه به عضویت ایران در معاهدات بین المللی حق طبیعی و قانونی کشورمان دانست و آن را مطابق با قوانین و مقررات بین المللی توصیف کرد.

وی افزود: غنی سازی اورانیوم حق ایران بوده و اعتماد سازی در عرصه بین المللی به این هدف کمک خواهد کرد.

وزیر خارجه اسبق فرانسه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت برگشت ایران و اروپا به میز مذاکره تداوم گفتگوها را در تقویت روند اعتمادسازی و یافتن راه حلی مرضی الطرفین حائز اهمیت و موثر عنوان کرد.