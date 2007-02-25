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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۷

در گفتگو با مهر؛

اهداف برگزاری همایش خلیج فارس و توان هسته ای ایران تشریح شد

دکتر عنایت الله یزدانی گفت: خلیج فارس یکی از نقاط مهم و استراتژیک جهان محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع، وزارت امور خارجه همایش بین المللی خلیج فارس و توان صلح آمیز ایران را در دانشگاه اصفهان برگزار کرد.

یزدانی دبیر همایش بین المللی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: هدف عمده این همایش تبادل نظر صاحب نظران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان و ارائه راهبردهای علمی و عملی است.

وی ادامه داد: محورهای همایش ثبات سیاسی خلیج فارس، سیاست و اقتصاد، انرژی در خلیج فارس ، دیپلماسی رسانه ای و موضع گیری رسانه، بازیگران موثر و غیرموثر حاضر در منطقه و مسائل زیست محیطی خلیج فارس است.

دبیر همایش بین المللی خلیج فارس افزود: در این همایش 103 مقاله به دبیرخانه رسیده است که پس از ارزیابی مقالات 125 اثر برای ارائه و بحث انتخاب شد که 9 مقاله آن خارجی است.

به گزارش مهر، صاحب نظرانی از کشورهای فرانسه، عراق و روسیه در این همایش که از امروز یکشنبه به مدت دو روز در تالار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار می شود، حضور دارند.

کد مطلب 453323

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