اهداف برگزاری همایش خلیج فارس و توان هسته ای ایران تشریح شد

یزدانی دبیر همایش بین المللی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: هدف عمده این همایش تبادل نظر صاحب نظران، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان و ارائه راهبردهای علمی و عملی است.

وی ادامه داد: محورهای همایش ثبات سیاسی خلیج فارس، سیاست و اقتصاد، انرژی در خلیج فارس ، دیپلماسی رسانه ای و موضع گیری رسانه، بازیگران موثر و غیرموثر حاضر در منطقه و مسائل زیست محیطی خلیج فارس است.

دبیر همایش بین المللی خلیج فارس افزود: در این همایش 103 مقاله به دبیرخانه رسیده است که پس از ارزیابی مقالات 125 اثر برای ارائه و بحث انتخاب شد که 9 مقاله آن خارجی است.

به گزارش مهر، صاحب نظرانی از کشورهای فرانسه، عراق و روسیه در این همایش که از امروز یکشنبه به مدت دو روز در تالار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار می شود، حضور دارند.