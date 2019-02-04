افتتاح چند پروژه در شهرستان هشترود به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز طرح مخابراتی کافه‌نوری فایبر هوم در روستای باباکندی‌رود با حضور فرماندار هشترود به مناسبت ایام دهه فجر افتتاح شد.

لازم به توضیح است امسال ۵۰ طرح مخابراتی و فناوری اطلاعاتی با بودجه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در شهرستان هشترود افتتاح شده است.

پست هوایی، شبکه ٢٠ و٤٠٠ولت مسکن مهر و روشنایی معابر هشترود نیز با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومانی به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید.

افتتاح نمایشگاه اثار هنری استاد سید محمد بطحایی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی هشترود تحت عنوان تحت عنوان حماسه دربند از دیگر برنامه های امروز بود. این نمایشگاه از امروز تا ۲۲بهمن همه روزه فعال خواهد بود.

فرماندار هشترود نیز در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: درطول ایام الله دهه فجر ۷۷پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.