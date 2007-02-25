الاتحاد سوریه با 33 بازیکن و همراه در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر دراصفهان، این تیم روز سه شنبه 15 اسفند ماه جاری ساعت 15 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان محل برگزاری مسابقه تمرین می کند. این تیم از سه بازیکن خارجی از کشورهای اوکراین، عراق و مولداوی نیز سود می برد.

برگزاری جلسه ستاد مسابقات آسیایی

دهمین جلسه ستاد برگزاری مسابقات آسیایی سپاهان نیز در محل باشگاه برگزار شد و هماهنگی های لازم بین کمیته های برگزاری این ستاد صورت گرفت.

در این جلسه مقرر شد روز مسابقه باالاتحاد سوریه، غرفه فروش محصولات باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان در محل ورزشگاه برپا شود.

همچنین در این جلسه هماهنگی لازم برای انتقال هواداران شهرهای زرین شهر و مبارکه به محل برگزاری مسابقه نیز صورت گرفت.

اتاق دوپینگ ورزشگاه فولاد شهر نیز به آخرین امکانات مجهز خواهد شد و ژنراتور ورزشگاه به رویت ناظر AFCخواهد رسید.