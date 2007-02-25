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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

کربکندی از بیمارستان مرخص شد/ ذوب آهن با دو غیاب در داربی اصفهان

کربکندی از بیمارستان مرخص شد/ ذوب آهن با دو غیاب در داربی اصفهان

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از دو روز بستری شدن به دستور پزشک معالج ظهر امروز از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کربکندی که صبح روز دوشنبه و به علت آسیب دیدگی شدید از ناحیه گردن در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بستری شده بود ظهر امروز و پس از 48 ساعت بستری بودن مرخص شد.

پزشک معالج هنوز کربکندی مجوز حضور این مربی را در تمرینات ذوب آهن صادر نکرده است اما به احتمال زیاد او  از روز چهارشنبه می تواند در محل برگزاری تمرینات تیمش حضور یابد.

البته در حال حاضر مختار بابایی و شجاع احمدزاده وظیفه آماده سازی بازیکنان تیم ذوب آهن قبل از دیدار حساس این هفته مقابل سپاهان را برعهده دارند.

همچنین تیم فوتبال ذوب آهن در این دیدار مهم که داربی اصفهان است نمی تواند از مهدی زارع به علت محرومیت و طهماسبی به دلیل مصدومیت استفاده کند.

 

کد مطلب 453325

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