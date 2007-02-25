موضوع هسته ای ایران باید از طریق مسالمت آمیز حل شود / حل مسئله فلسطین باید عادلانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، شوکت عزیز که در افتتاحیه نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی صحبت می کرد، افزود: برنامه های هسته ای ایران موضوعی است که باید از طریق دیپلماسی و پرهیز از هرگونه اعمال زور حل شود.

وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشستی که وزرای خارجه هفت کشور مسلمان در اسلام آباد در آن شرکت کرده بودند اعلام کرد.

نشست امروز به دنبال سفر ماه گذشته پرویزمشرف رئیس جمهوری پاکستان به چند کشور اسلامی برگزار می شود که وی در آن سفر هشدار داده بود که نا آرامی در خاورمیانه ممکن است به سراسر جهان گسترش یابد .

وزیران خارجه مصر، اندونزی، اردن، مالزی، عربستان سعودی، ترکیه ، پاکستان و همچنین احسان الدین اکمل اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که در نشست اسلام آباد شرکت دارند درصددند تا بحران های خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار داده تا راهی را برای برون رفت از بحران های منطقه ای از جمله عراق، لبنان، فلسطین و موضوع هسته ای ایران پیدا کنند.

یک مقام ناشناس همچنین گفته است که وزیر خارجه پاکستان با همتایان ایرانی و سوریه ای خود که در کنفرانس حاضر نشده اند درباره دستور کار نشست رایزنی کرد.

گفتنی است پاکستان اخبار منتشر شده در برخی رسانه های عربی را که این کشور درصدد تشکیل جبهه متحد از سنی ها درقبال ایران است، رد کرده است.

عزیز در ادامه اظهارات خود همچنین خواستار ایجاد تغییراتی عادلانه، توام با برابری و واقع گرایی در مسئله فلسطین و در مسیر خواست و اراده ملت فلسطین شد.

وزیر خارجه پاکستان همچنین در ادامه سخنان خود خواستار همیاری کشورهای اسلامی برای برخورد با رادیکالیزم و افراط گرایی اسلامی شد و اظهار داشت که مردم عراق باید خودشان بتوانند آینده خود را رقم بزنند.

درهمین راستا پرویژ مشرف رئیس جمهور پاکستان روز جمعه هنگام دیدار خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفته است که وی در تلاش است تا اجماعی از کشورهای اسلامی برای حمایت از یک رویکرد صلح آمیز درباره مسائل منطقه ای ایجاد کند.