فصلنامه "پیام اسلام" در تایلند منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در تایلند، در این شماره پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج ، گزارش جشن مولود النبی و مراسم روز قدس در تایلند ، گزارش سمینار بین المللی " پیامبر اعظم ( ص ) ، گزارش نمایشگاه اسناد پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و تایلند، گزارش سفر 9 روزه اساتید دانشگاه سیناخارین ویروت به ایران و گزارش برگزاری جشن هفتادمین سالگرد تاسیس مسجد پادونگ تام اسلام را می توان مشاهده کرد.

همچنین در بخش گفتگو ، مصاحبه با مهندس حاج جواد فروغی ، قاری ممتاز جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه با امام مسجد نورالمبین، مصاحبه با امام مسجد قودی لونگ و مصاحبه با آقای واروی مکودی دبیر مسلمان فدراسیون فوتبال تایلند منتشر شده است.

در این نشریه همچنین مقاله هایی با عنوان آموزش جوانان و ارزیابی فعالیت های آنان، محرم، تهران در یک نگاه ، عبادت، خلقت جهان هستی از دیدگاه علوم و قرآن و آداب غذا خوردن در اسلام را به چاپ رسیده اند.

دهمین نمایشگاه فرهنگی " هزار و یک شب "،برگزاری همایش بین المللی قرآن کریم در تهران، بازدید آقای فوزان امام مسجد تون سون از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر مطالب متنوع این نشریه اند.